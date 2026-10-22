L'écrivain canado-haïtien Thélyson Orélien a utilisé l'intelligence artificielle pour écrire son roman "C'était ça ou mourir" contrairement à ce qu'il affirmait, a indiqué mercredi son éditeur canadien qui a mis fin à leur collaboration.
Thélyson Orélien a utilisé l'IA, selon son éditeur canadien
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