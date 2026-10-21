Dernière étape de sa tournée dans le Golfe, Emmanuel Macron effectue une visite d’État au Qatar pour sécuriser les approvisionnements énergétiques français et renforcer la relation stratégique avec Doha.
Emmanuel Macron au Qatar, première visite d'État d'un président français depuis 2013
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