Avant la prison, comment faire sortir des adolescents de l'engrenage ? Dans un centre éducatif renforcé (CER), Ségolène Malterre a suivi pour Pas 2 Quartier le quotidien de mineurs placés par la justice.
Avant la prison : immersion dans un centre éducatif renforcé pour mineurs
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