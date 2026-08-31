Sur les cinq jours du festival,175 000 personnes ont répondu présentes malgré les aléas de la météo, le dernier festival de musique de l'été a fait le plein aux portes de paris. Retour sur les meilleurs moments.
The Cure, Interpol, et interdiction de fumer : les temps forts de Rock en Seine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro