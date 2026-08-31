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The Cure, Interpol, et interdiction de fumer : les temps forts de Rock en Seine

information fournie par France 24 31/08/2026 à 17:34

Sur les cinq jours du festival,175 000 personnes ont répondu présentes malgré les aléas de la météo, le dernier festival de musique de l'été a fait le plein aux portes de paris. Retour sur les meilleurs moments.

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