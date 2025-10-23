Fortes vagues, rafales de vent à plus de 100 km/h : une nouvelle tempête a balayé la France. Ce phénomène a-t-il un lien avec le changement climatique ? Selon Météo France, celui-ci ne semble pas avoir d'impact sur la fréquence des tempêtes et l'intensité des vents en France, mais il renforce leurs effets : submersion marine et érosion plus importantes avec l’élévation du niveau de la mer, et précipitations potentiellement plus intenses à cause d’une atmosphère plus chaude.
Tempête Benjamin en France : le changement climatique a-t-il un impact sur ces phénomènes ?
