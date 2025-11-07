 Aller au contenu principal
Tech européenne en Bourse : bonne ou mauvaise affaire ?

information fournie par Ecorama 07/11/2025 à 14:10

Sébastien Paillet, président et co-fondateur de ScaleX Invest, dévoile les enseignements de son baromètre 2025 sur les IPOs tech en Europe. Performances décevantes, retrait de Believe, bilan mitigé d’OVHcloud, frémissement en 2024… Pourquoi les startups européennes peinent en Bourse ? Pourquoi les géants préfèrent Wall Street ? Et quelles sont les prochaines pépites françaises prêtes à franchir le pas ? Ecorama Tic Tech du 7 novembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

