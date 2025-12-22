Le Premier ministre australien Anthony Albanese a présenté lundi ses excuses à la communauté juive du pays-continent pour l'attentat antisémite de la plage de Bondi à Sydney qui a fait 15 morts le 14 décembre.
Attentat de Sydney: le Premier ministre présente ses excuses à la communauté juive
