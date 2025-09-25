 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?

information fournie par Ecorama 25/09/2025 à 14:00

Alors que le gouvernement cherche à éviter une censure budgétaire en négociant avec les socialistes, la question de la taxation des plus fortunés revient sur le devant de la scène. La taxe Zucman, pourtant défendue à gauche, semble écartée par Sébastien Lecornu, qui refuse de taxer l’outil de travail. À la place, un « impôt sur la fortune improductive » est évoqué par Marc Fesneau. Faut-il s’attendre à un néo-ISF ? Les explications de Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Ecorama du 25 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Taxe Zucman

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Professeure agressée dans le Bas-Rhin: "des cellules psychologiques mises en place"

information fournie par AFP Video 24 sept.
2

Fortes pluies à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa

information fournie par AFP Video 24 sept.
3

Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)

information fournie par AFP Video 24 sept.
4
4

Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?

information fournie par AFP Video 24 sept.
5

Le typhon Ragasa s'abat sur le sud de la Chine, après avoir fait 14 morts à Taïwan

information fournie par AFP 24 sept.
6

Bas-Rhin: un mineur de 14 ans interpellé après l'agression d'une enseignante

information fournie par AFP 24 sept.
10
7

Record des indices boursiers : qu’est-ce qui peut gâcher la fête ?

information fournie par Ecorama 24 sept.
8

Sait-on redresser en France nos comptes publics sans augmenter les impôts ?

information fournie par Ecorama 24 sept.
7
1

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
2

Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

information fournie par AFP Video 19 sept.
3

USA/Jimmy Kimmel privé d'antenne: réactions de spectateurs à Los Angeles

information fournie par AFP Video 18 sept.
4

Des Calanques au sud de Marseille bientôt dépolluées

information fournie par AFP Video 18 sept.
5

L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk

information fournie par AFP 18 sept.
4
6

Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?

information fournie par France 24 18 sept.
7

Journée de mobilisation: blocage du lycée Fénelon à Lille

information fournie par AFP Video 18 sept.
2
8

Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

information fournie par AFP 18 sept.
1

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
2

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
3

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
4

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
5

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
6

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
7

Patrick Martin (Medef) : "Les entreprises retiennent leurs investissements, ce n'est pas bon"

information fournie par Ecorama 27 août
2
8

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70

1 commentaire

  • 14:04

    Mais toujours pas d'effort sérieux par réduire le train de vie de la cour.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank