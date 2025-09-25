Alors que le gouvernement cherche à éviter une censure budgétaire en négociant avec les socialistes, la question de la taxation des plus fortunés revient sur le devant de la scène. La taxe Zucman, pourtant défendue à gauche, semble écartée par Sébastien Lecornu, qui refuse de taxer l’outil de travail. À la place, un « impôt sur la fortune improductive » est évoqué par Marc Fesneau. Faut-il s’attendre à un néo-ISF ? Les explications de Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Ecorama du 25 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Taxe Zucman : vers un retour déguisé de l’ISF en 2026 ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
