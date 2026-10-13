Les côtes de la Californie ont été en partie submergées par la tempête Rachel. Une tempête rare pour la région, conséquence d'un phénomène El Niño exceptionnel cette année. Il a notamment entraîné des ondes océaniques qui ont élevé le niveau des eaux d'une trentaine de centimètres et favorisé la submersion des côtes et la destruction des constructions en bord de littoral.
Submersion des côtes californiennes: la conséquence d'un El Niño exceptionnel
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