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Au Sénégal, les élèves ont repris le chemin de l'école après une semaine d'inondations.

information fournie par France 24 12/10/2026 à 22:30

Au Sénégal ce lundi les élèves retrouvent enfin le chemin de l'école. Reportée à cause des inondations qui ont secoué le pays, la rentrée scolaire a finalement lieu ce 12 octobre. Alors que l'hivernage n'est pas encore terminé et que des orages et averses sont prévus dans les prochains jours, le ministère de l'éducation a insisté sur le fait de ne pouvoir différer encore le retour en classe pour préserver le temps scolaire et le quantum horaire.

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