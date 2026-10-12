Au Sénégal ce lundi les élèves retrouvent enfin le chemin de l'école. Reportée à cause des inondations qui ont secoué le pays, la rentrée scolaire a finalement lieu ce 12 octobre. Alors que l'hivernage n'est pas encore terminé et que des orages et averses sont prévus dans les prochains jours, le ministère de l'éducation a insisté sur le fait de ne pouvoir différer encore le retour en classe pour préserver le temps scolaire et le quantum horaire.
Au Sénégal, les élèves ont repris le chemin de l'école après une semaine d'inondations.
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