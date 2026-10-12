Pour la première fois, l'escalade sera au programme des Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028. La Française Mélissa Césarone rêve d'obtenir sa qualification lors des prochaines compétitions internationales. La jeune athlète de 24 ans est née malvoyante et est classée en catégorie déficience visuelle. Pour grimper, elle a besoin d'un guide qui l'accompagne à chaque mouvement. Après avoir été double championne de France, Mélissa vise désormais plus haut.
Escalade : la Française Mélissa Césarone rêve des Jeux Paralympiques
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