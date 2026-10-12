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Au Mondial de l'Auto de Paris, les marques chinoises présentes en masse

information fournie par France 24 12/10/2026 à 22:55

A Paris, plus d'un tiers des constructeurs automobiles présents sont chinois. Ces marques représentent aujourd'hui 10% des ventes dans l'Union européenne. En Chine, les ventes de voiture reculent, alors pour écouler sa production excédentaire, Pékin s'est tournée vers l'UE. Mais Bruxelles croule sous les importations chinoises et veut protéger son marché automobile. Un accord UE-Chine a été annoncé, qui limite les importations de véhicules hybrides chinois importés dans l'UE à 350 000 par an.

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