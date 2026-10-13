En France, 132 349 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en 2025. La grande majorité sont des femmes et près de six sur dix sont mineures. Ce mardi, les députés doivent se prononcer sur une proposition de loi qualifiée d'"intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles. Son ambition : agir de la prévention des victimes à la condamnation des auteurs.
VSS : La loi intégrale, révolution ou illusion ?
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