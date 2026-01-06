L'émissaire des Etats-Unis Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, arrivent au palais de l'Elysée à Paris, et vont retrouver les pays européens alliés de l'Ukraine pour un sommet visant à afficher leur "convergence" sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev et préciser les contours d'une "force multinationale" en cas d'accord de cessez-le-feu avec Moscou. IMAGES
Steve Witkoff et Jared Kushner à Paris pour un sommet sur l'Ukraine
