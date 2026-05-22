Des comptes publics français encore plus dégradés en 2027 ?

Croissance ralentie, inflation persistante, tensions géopolitiques et explosion des dépenses énergétiques : les perspectives économiques européennes se compliquent. La Commission européenne alerte désormais sur une possible dérive des finances publiques françaises, avec un déficit attendu à 5,7 % du PIB en 2027. Le choc énergétique peut-il faire dérailler la croissance européenne ? La France devra-t-elle engager un nouveau tour de vis budgétaire massif dans les prochaines années ? Et jusqu’où les marchés accepteront-ils cette détérioration des comptes publics ? L'analyse d'Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 22 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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