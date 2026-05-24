Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son Premier ministre Ousmane Sonko vendredi 22 mai, actant une rupture politique qui couvait depuis plusieurs mois. Rivalités internes, tensions autour de la gouvernance, divergences sur les réformes économiques et contrôle du pouvoir : le tandem qui incarnait la promesse de rupture après l’ère Macky Sall vole en éclats. Dans ce focus du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit Babacar Ndiaye, directeur de recherche du think tank WATHI, pour analyser les causes et les conséquences de cette crise politique majeure au sommet de l’État sénégalais.
FOCUS JTA Sénégal : pourquoi la rupture entre Sonko et Diomaye semblait inévitable
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro