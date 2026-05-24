Et si l’on parlait de la Tunisie autrement ? Invitée du Journal de l’Afrique sur France 24, la journaliste et écrivaine Fawzia Zouari présente son Dictionnaire amoureux de la Tunisie, un ouvrage intime et politique à la fois. Au micro de Fatimata Wane, elle évoque la mémoire tunisienne, les femmes, la langue, les fractures du pays mais aussi cette identité singulière qui continue de façonner la Tunisie contemporaine.
FOCUS JTA : Fawzia Zouari raconte sa "Tunisie" un pays intime, libre et contradictoire
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