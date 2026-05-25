A la Une de la presse, ce lundi 25 mai, les (nouvelles) spéculations sur un possible accord entre les Etats-Unis et l’Iran. Le siège du CHP, le principal parti d'opposition, pris d’assaut hier par la police turque, pour en déloger ses dirigeants. Les questions, en France, autour du programme du RN, toujours donné en tête des intentions de vote à la prochaine présidentielle, selon les sondages. Et une étude sur la faible représentation des femmes de plus de 60 ans dans les films à succès.
Turquie: "Erdogan poursuit sa dérive autoritaire"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro