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Anwar Abu Eisheh: "tout est fait pour expulser les Palestiniens et leur rendre la vie impossible"

information fournie par France 24 24/05/2026 à 21:44

La situation dans la bande de Gaza est toujours catastrophique, 7 mois après le cessez-le-feu qui continue d'être violé. Les conditions de vie y sont déplorables: destructions, manque de nourriture, situation sanitaire indigne. En Cisjordanie occupée, les violences des colons à l'égard des Palestiniens restent largement impunies et la colonisation avance. Quel avenir pour les Palestiniens? Anwar Abu Eisheh, ancien Ministre palestinien de la Culture, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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