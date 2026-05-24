La situation dans la bande de Gaza est toujours catastrophique, 7 mois après le cessez-le-feu qui continue d'être violé. Les conditions de vie y sont déplorables: destructions, manque de nourriture, situation sanitaire indigne. En Cisjordanie occupée, les violences des colons à l'égard des Palestiniens restent largement impunies et la colonisation avance. Quel avenir pour les Palestiniens? Anwar Abu Eisheh, ancien Ministre palestinien de la Culture, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.
Anwar Abu Eisheh: "tout est fait pour expulser les Palestiniens et leur rendre la vie impossible"
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