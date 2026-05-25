La Commission européenne lance une alliance des drones avec l'Ukraine pour structurer une filière industrielle européenne. Objectif : produire plus vite, en plus grand nombre, et réduire les dépendances face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie ou encore à l'Iran.
Drones militaires : une alliance européenne pour rattraper le retard
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