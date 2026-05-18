Deux hommes et une femme soupçonnés d'être impliqués dans la fusillade ayant fait deux morts et six blessés à Nice la semaine dernière, en lien avec le narcobanditisme, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, annonce le procureur de Marseille lors d'une conférence de presse.
Fusillade à Nice : trois suspects, dont le tireur présumé, mis en examen (procureur)
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