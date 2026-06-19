 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soutenir les droits des femmes, c'est préserver la démocratie

information fournie par France 24 19/06/2026 à 14:38

Le G7 s'est achevé sans que les droits des femmes aient été abordés. La raison ? Trop "confrontationnel" selon Emmanuel Macron, qui voulait éviter une crise diplomatique avec l'allié américain Donald Trump. Pourtant le backlash sur les droits des femmes n'a jamais été aussi important. En Hongrie, en Pologne, aux Etats-Unis, c'est d'abord à l'IVG que s'en sont pris les gouvernements.

Aux États-Unis, il est désormais plus difficile pour les personnes qui ont changé de nom au cours de leur vie, comme les femmes mariées, de voter. Et la Heritage Foundation, organisation très conservatrice, a un long programme pour remettre les femmes dans les foyers plus que n'importe où ailleurs dans la société.

Pourtant, les droits des femmes sont comme le canari de la mine : annonciateur de ce qui va advenir. Chaque fois que ces droits-là sont attaqués, ceux des autres minorités le sont également dans la foulée. Un détricotage des acquis de l'égalité qui sont, in fine, un affaiblissement grave de la démocratie, expliquent les organisations féministes du Women 7, une coalition de 260 associations issues de 62 pays.

Lucie Daniel de l'association Equipop, et Jeanne Lacou de CARE France font l'état des lieux et en expliquent les risques.

G7 Evian

Vidéos les + vues

1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

A Gaza, un Mondial de foot doux-amer

information fournie par AFP Video 18 juin
3

Macron visite le salon VivaTech en compagnie de Modi

information fournie par AFP Video 18 juin
4

La canicule s'installe dans la durée, Macron appelle à une "grande vigilance"

information fournie par AFP 18 juin
3
5

France - Sénégal : Un commentateur argentin raciste ?

information fournie par France 24 18 juin
6

Royaume-Uni: législative partielle à haut risque pour Keir Starmer

information fournie par AFP 18 juin
1
7

Nos correspondants suivent les soignants en première ligne de l'épidémie d'Ebola

information fournie par France 24 18 juin
8

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 02:20
9
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Plusieurs centaines de personnes aux obsèques de Lyhanna à Fleurance

information fournie par AFP 12 juin
3

Les obsèques de Lyhanna débutent à Fleurance

information fournie par AFP Video 12 juin
4

Trump va fêter ses 80 ans dimanche avec un combat de MMA à la Maison Blanche

information fournie par AFP Video 12 juin
5

SpaceX: Elon Musk célèbre l'entrée en bourse depuis le Texas

information fournie par AFP Video 12 juin
6

"L'Albanie n'est pas à vendre" scandent à Tirana, les manifestants... et le Premier ministre

information fournie par AFP 12 juin
4
7

Ukraine: la cathédrale de la Dormition de Kiev en proie aux flammes après une frappe russe

information fournie par AFP Video 15 juin
8

IA, spatial : Macron et Modi consolident leur "partenariat stratégique" avant le G7

information fournie par AFP 14 juin
1

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
2

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
3

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1
4

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
5

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4
6

SNCF : avez-vous droit au billet de congé annuel ?

information fournie par BoursoBank Clients 11 juin
6
7

Canicule: la chaleur s'estompe à l'ouest mais se prolonge ailleurs

information fournie par AFP 29 mai
1
8

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank