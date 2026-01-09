"L'ambiance est au soulagement, au calme", a déclaré le vice-ministre colombien des Affaires étrangères Mauricio Jaramillo, à la suite de l'appel entre le président américain Donald Trump et Gustavo Petro.
"Soulagement", dit un ministre colombien après le premier appel de Trump avec le président
