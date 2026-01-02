La star hollywoodienne Angelina Jolie visite le point de passage de Rafah, côté égyptien. L'ancienne envoyée spéciale du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) s'entretient également avec des membres du Croissant-Rouge et des chauffeurs de camions humanitaires.
Gaza: la star hollywoodienne Angelina Jolie au point passage de Rafah, en Egypte
