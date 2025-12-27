Dans ce numéro du Journal de l’Afrique, Fatimata Wane reçoit le rappeur et activiste Xuman, figure du Journal Rappé, pour décrypter le sponsoring de la CAN par TotalEnergies. À travers la campagne « Kick Polluters Out », il dénonce l’omniprésence d’une multinationale fossile dans le football africain, alors que l’Afrique subit de plein fouet la crise climatique. Une discussion sur l’éthique du sport, le pouvoir des artistes et les chemins possibles vers un financement plus juste.
TotalEnergies et la CAN : Xuman dénonce un sponsoring fossile
