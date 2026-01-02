Après le démantèlement du camp de migrants de Tsoundzou le 22 octobre dernier, sa population s'est installée dans la mangrove en bordure de la commune de Mamoudzou, à Mayotte. Dans ce nouvel habitat, la détresse humaine percute de plein fouet un écosystème déjà fragilisé.
Immersion dans le quotidien précaire des migrants à Mayotte
