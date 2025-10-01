Dans son ouvrage "Réussir, c’est possible !" (Fayard), Sophie de Menthon, présidente du mouvement patronal Ethic, donne la parole à 42 chefs d’entreprise emblématiques pour rappeler que l’entrepreneuriat est une aventure exigeante mais accessible. À l’heure où le mot “patron” est souvent mal perçu, elle défend leur rôle essentiel dans l’économie française, trop souvent ignoré par les politiques. Ecorama du 1er octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Sophie de Menthon : "Le fisc vole l'argent des Français pour dépenser beaucoup trop et mal !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro