Des feux d'artifice ont illuminé le ciel pour célébrer l'entrée en 2026 jeudi de Bangkok à Rio, en passant par Lagos, Paris, Londres ou encore New York.
Le monde a célébré la fin de l'année et la passage à 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro