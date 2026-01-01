Equipe suspendue, encadrement démis et mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga: l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations passe mal au Gabon, où le ministre des Sports a annoncé des sanctions. Face à la Côte d'Ivoire, la sélection gabonaise s'est inclinée (3-2) mercredi, pour la troisième fois en trois matches. Aubameyang a répondu dans un tweet. "Je pense que les problèmes de l'équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis".
Gabon : l'équipe nationale de football suspendue, Aubameyang mis à l'écart
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro