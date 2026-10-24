Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a exhorté Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à "céder" rapidement aux revendications exposées lors de la nouvelle journée de mobilisation samedi ou "il ne leur restera plus qu'une chose, c'est la porte de sortie."
Soit Macron et Lecornu "cèdent", soit c'est "la porte de sortie" (Mélenchon)
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