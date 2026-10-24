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Soit Macron et Lecornu "cèdent", soit c'est "la porte de sortie" (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 24/10/2026 à 19:18

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a exhorté Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à "céder" rapidement aux revendications exposées lors de la nouvelle journée de mobilisation samedi ou "il ne leur restera plus qu'une chose, c'est la porte de sortie."

Jean-Luc Melenchon
Emmanuel Macron
Crise de gouvernement
17 octobre
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7 commentaires

  • 07:46

    La porte de sortie, Mélenchon se la prendra au 2éme tours des élection présidentielles.

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