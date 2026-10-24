Point d'orgue d'un nouveau samedi de mobilisation sous haute surveillance partout en France, 11.000 personnes selon la préfecture, 26.000 selon les organisateurs, ont manifesté à Orléans contre le congrès du Rassemblement national et le premier grand meeting de campagne de Marine Le Pen, prévu dimanche.
Orléans : au moins 11.000 personnes défilent contre le congrès du RN
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