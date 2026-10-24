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Une semaine avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse

information fournie par France 24 24/10/2026 à 23:49

Une semaine avant l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, un évènement historique pour le continent africain, nous entendrons le président du comité d'organisation des JOJ sur les enjeux de cette 4ème édition et comment malgré la situation économique difficile, le Sénégal se prépare à accueillir 2700 jeunes athlètes venus des quatre coins du monde.

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