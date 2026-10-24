Orléans: Bardella réélu au congrès du RN après une manifestation "antifasciste" sans heurts

Jordan Bardella a été réélu à la tête du RN, lors d'un congrès à Orléans, le 24 octobre 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le congrès du Rassemblement national s'est ouvert à Orléans samedi avec la réélection sans surprise de Jordan Bardella à la tête du parti, après une longue matinée de manifestation qui a rassemblé dans le calme 13.000 personnes selon les autorités, 26.000 selon les organisateurs.

Le cortège "a réuni beaucoup moins de personnes que ce qui était annoncé", a affirmé le maire Serge Grouard (DVD) alors que les autorités prévoyaient jusqu'à 30.000 participants. "Les gens se sont dispersés dans le calme", a-t-il ajouté.

Les craintes de débordements concernent "surtout" dimanche, a poursuivi l'édile, soulignant que "des appels à des rassemblements non autorisés ont été effectués dont le mot d'ordre est de se rapprocher" du lieu où se tient le congrès du RN.

Le maire d'Orléans Serge Grouard, lors d'une conférence de presse le 24 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"Il n'en est pas question", a-t-il toutefois assuré, vantant le dispositif de sécurité qui "fonctionne pour le moment parfaitement bien".

Le congrès a débuté peu avant 15H00 au Zénith où quelques milliers de cadres et militants ont acclamé leur candidate en scandant "Marine présidente".

Mais c'est le dauphin de Mme Le Pen, très largement en tête des intentions de vote à la présidentielle, qui a d'abord été consacré, réélu à la présidence du parti d'extrême droite, sans grand suspense, avec un large score de 98,98%, sans rival en face.

De quoi lui faire oublier les remous de ces dernières semaines marquées notamment par des accusations d'écrits antisémites, ce qu'il réfute.

"Sang froid"

"A chaque fois qu'un dirigeant du Rassemblement National a été injustement ciblé par nos détracteurs, le mouvement a fait preuve d'une unité et d'une fraternité militante admirable", s'est-il félicité à la tribune.

"Cette unité sera la clé de voûte de notre victoire", a-t-il ajouté, appelant ses troupes au "sang-froid" face à "des adversaires politiques qui légitiment la violence" et "incitent à l'émeute".

Au même moment, la manifestation de la matinée venait de se disperser dans le calme, plusieurs centaines de militants restant regroupés au sein d'un "village antifasciste" au centre-ville, dans une ambiance bon enfant.

Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko prend la parole devant des militants regroupés au sein d'un "village antifasciste" au centre d'Orléans, le 24 octobre ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Dans le cortège qui s'est élancé peu après 11H00, plusieurs responsables de gauche ont épinglé le climat raciste et islamophobe créé selon eux par le parti d'extrême droite, au lendemain des tirs meurtriers dans les Yvelines.

Près de Trappes, un homme soupçonné d'avoir voulu s'en prendre à des personnes issues de l'immigration a tué vendredi un homme noir et fait cinq blessés, dont une fillette "toujours en urgence absolue".

"Il y a la République et il y a les racistes en face de nous", a déclaré à l'AFP le maire de cette commune, Ali Rabeh.

Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, la députée écologiste Clémentine Autain ou le maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko figuraient aussi en tête de cortège.

"Macron démission, Le Pen en prison", a scandé la foule. "Plus chauds que les fachos", "la jeunesse emmerde le Rassemblement national", pouvait-on lire sur des pancartes.

"Pot de miel"

Pour encadrer le cortège et sécuriser le congrès du RN, tous les effectifs de police locaux ont été mobilisés, renforcés par quinze compagnies de CRS et de gendarmes mobiles, dont la CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines.

Soit près de 3.000 hommes "bien équipés" avec deux blindés Centaure, des engins lanceurs d'eau, des hélicoptères et des drones, prêts à contenir les 2.000 à 3.000 "éléments radicaux" qui pourraient se fondre dans la masse, selon les autorités.

Un gendarme tient une des grenades de gaz lacrymogène à sa ceinture lors d'une manifestation contre le Rassemblement national, le 24 octobre 2026 à Orléans ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Au sommet de l'exécutif, on s'inquiète de ce congrès qui pourrait agir "comme un pot de miel" pour "tous les dingues" prêts à en découdre, qu'ils soient d'ultragauche ou d'ultradroite.

Serge Grouard a annoncé l'instauration d'un couvre-feu sur l'ensemble de la commune durant les deux prochaines nuits pour les mineurs de moins de 15 ans. Commerces fermés, transports publics à l'arrêt, la ville s'est préparée à de possibles violences jusqu'à dimanche soir.

"C'est un peu la campagne à venir qui se joue", a estimé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, lors d'une inspection du dispositif la veille, tandis que le préfet Hugues Moutouh a interdit toute manifestation dimanche dans une grande partie de l'agglomération orléanaise.

Marine Le Pen et Jordan Bardella le 6 octobre 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Les sondages placent plus que jamais Marine Le Pen largement en tête au premier tour de la présidentielle et gagnante face à tous ses adversaires potentiels au second.

Une avance qu'elle va exploiter dimanche pour son premier grand meeting de campagne au Co'Met, arène de 10.000 places qu'elle espère voir remplie, malgré les "messages de crainte" remontés de la base jusqu'à la direction du RN après les violences du week-end dernier.

La candidate s'est employée à rassurer ses troupes, affirmant qu'elle n'avait "pas d'inquiétude" quant à la bonne tenue de l'événement.