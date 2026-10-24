Les forces de police et des manifestants se sont affrontés en Albanie lors d'une nouvelle journée de manifestations dans la capitale, Tirana. Des étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer un meilleur soutien à l'éducation et réitérer leurs appels, lancés depuis plusieurs mois, en faveur de la démission du Premier ministre Edi Rama. IMAGES
Canons à eau et gaz lacrymogènes lors d'affrontements entre police et manifestants à Tirana
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