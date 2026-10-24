WhatsApp en Afrique : piratages et arnaques se multiplient

information fournie par France 24 • 24/10/2026 à 22:21

En Afrique, WhatsApp est devenu un outil essentiel pour communiquer, travailler et faire du commerce. Mais les tentatives de piratage et les escroqueries inquiètent de plus en plus les utilisateurs.

Au Sénégal, la police a récemment alerté sur des fraudes impliquant des liens malveillants. Au Maroc, des spécialistes de la cybersécurité mettent en garde contre le détournement de comptes et les usurpations d'identité.

Comment les escrocs prennent-ils le contrôle des comptes WhatsApp ? Pourquoi est-il parfois si difficile de les récupérer ? Et Meta protège-t-il suffisamment ses utilisateurs africains ?

Dans le Focus du samedi du Journal de l'Afrique, Fatimata Wane reçoit Qemal Affagnon, coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest au sein de l'organisation Internet Sans Frontières.