Le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a exhorté Emmanuel Macron à "céder" aux revendications des centaines de milliers de manifestants qui ont défilé samedi dans plusieurs villes de France, car, dans le cas contraire, "il ne lui restera plus que la porte de sortie".
Mélenchon à Macron : "il est temps de céder, après il ne restera plus que la porte de sortie"
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