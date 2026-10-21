À la Une de la presse ce mercredi 21 octobre, l'exécutif sous le feu des critiques, des défilés néonazis à Lyon, Marine Le Pen boostée dans les sondages, un forage gazier controversé en Mer du Nord, et la victoire du PSG.
Après le 17-Octobre, Marine Le Pen "superpuissante" dans les sondages
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