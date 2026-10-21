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Après le 17-Octobre, Marine Le Pen "superpuissante" dans les sondages

information fournie par France 24 21/10/2026 à 10:04

À la Une de la presse ce mercredi 21 octobre, l'exécutif sous le feu des critiques, des défilés néonazis à Lyon, Marine Le Pen boostée dans les sondages, un forage gazier controversé en Mer du Nord, et la victoire du PSG.

Marine Le Pen

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1 commentaire

  • 10:47

    Une revue de presse avec uniquement la présentation de 3 journaux de la gauche de la gauche.
    Faudra apprendre la loyauté et le diversité de l'information à France 24 !

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