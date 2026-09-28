Banques, assurance-vie : quelles garanties protègent votre épargne ?

information fournie par Boursorama • 28/09/2026 à 12:00

À chaque épisode de turbulence financière, la même question revient : que deviendrait votre épargne si votre banque ou votre assureur rencontrait de graves difficultés ? Contrairement à certaines idées reçues, l'argent placé sur un compte bancaire, un livret réglementé, un compte-titres ou un contrat d'assurance-vie ne bénéficie pas des mêmes protections. Entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), la garantie spécifique de l'État pour certains livrets ou encore le Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP), plusieurs filets de sécurité existent pour protéger les épargnants. Mais ces garanties s'accompagnent de plafonds, d'exceptions et de règles particulières qu'il est utile de connaître.

Dans ce Bourso Topo, Arnaud Lelong journaliste patrimoine chez Boursorama passe en revue les principaux dispositifs de protection de l'épargne, les montants couverts et les scénarios extrêmes prévus par la réglementation afin de mieux comprendre ce qui pourrait réellement se passer en cas de crise financière majeure.