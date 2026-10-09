Il y a vingt-cinq ans débutaient les négociations du processus de Kimberley, destinées à mettre un terme au commerce des "blood diamonds", les diamants de sang, rendus célèbres par la guerre civile sierra-léonaise. Pointée du doigt pour sa complicité, l’industrie diamantaire a depuis cherché à laver son image, mettant en avant un virage éthique et une économie plus vertueuse. Mais un quart du siècle plus tard, les anciens diamants de sang sont-ils vraiment devenus synonymes de développement ?
Sierra Leone : des diamants de sang aux pierres de l’espoir ?
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