Service Maximum / Syndic bénévole, vices cachés, bureaux transformés : ces Français nous appellent à l'aide

information fournie par Boursorama • 29/10/2026 à 10:35

Thomas s'interroge sur les responsabilités et les assurances liées à l'achat d'un appartement dans une copropriété gérée par un syndic bénévole.

Alexandra souhaite transformer des bureaux en logement et cherche à comprendre les démarches administratives et les conséquences fiscales d'un tel projet.

Frédéric découvre après son achat d'importants problèmes de plancher et de charpente qui auraient été identifiés avant la vente et veut savoir quels recours s'offrent à lui. Les conseils de nos experts Nathalie Couzigou-Suhas, notaire, Laurent Grassin, rédacteur en chef de Boursorama et Romain Rossi-Landi, avocat en droit immobilier. Service Maximum du 29 octobre 2026 présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com