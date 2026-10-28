Avant l'ouverture des boutiques, les claquements des chaussures de course résonnent dans les allées climatisées d'un centre commercial de Singapour, devenues un refuge pour les coureurs matinaux en raison de l'étouffant brouillard de pollution qui règne dehors.
À Singapour, jogging au centre commercial pour échapper au smog
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