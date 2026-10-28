Un fantôme qui hante l'Opéra de Paris, Gilles Lellouche dans la peau du héros de la Résistance Jean Moulin et Michael Fassbender et Alicia Vikander métamorphosés en créatures extraterrestres dans "Hope". Sans oublier Hafsia Herzi dans l'émouvant "Quelques mots d'amour". Entre frissons, histoire et émotions, tour d'horizon des sorties cinéma de la semaine avec Nina Masson et Thomas Baurez.
Le Fantôme de l'Opéra ressuscité, Gilles Lellouche en Jean Moulin et Michael Fassbender en alien
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