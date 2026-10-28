Ils ont tout quitté pour fuir l'Amérique de Donald Trump. Chercheurs, entrepreneurs ou étudiants, des dizaines de milliers d'Américains ont récemment posé leurs valises en Irlande en quête de liberté. Rien que l'année dernière, ils étaient 10 000, et une centaine a même demandé l’asile, invoquant des persécutions politiques, raciales ou sexuelles.
L'Irlande, terre refuge des Américains anti-Trump
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