"On doit respecter le barrage républicain et nous ne nous assiérons pas à côté du Rassemblement national", explique la députée écologiste Sandrine Rousseau alors qu'a lieu à la mi-journée une réunion de négociation au ministère des Relations avec le Parlement. SONORE
Réunion au ministère des Relations avec le Parlement: "on n'ira pas" (Rousseau)
