Le PS, qui comme toute la gauche a décidé de ne pas se rendre à une réunion de négociation sur le budget de l'État pour 2026 avec le gouvernement, se défend de jouer la politique de "la chaise vide" et se dit "ouvert à la discussion". "On ne peut pas dans le même temps vous expliquer à toutes les élections que l'extrême-droite est dangereuse pour la République et ensuite aller se taper sur le ventre et à se passer le vin et l'eau gazeuse" déclare à des journalistes à l'Assemblée nationale le député de l'Eure Philippe Brun. SONORE
Budget: le PS ne veut pas participer "une parodie de discussion déjeunatoire" avec le RN
