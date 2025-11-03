Depuis plus de 20 ans, Barcelonnette, "la plus mexicaine des villes d'Europe", fête le Jour des morts comme au Mexique, en célébrant les ancêtres avec gaieté entre concerts de mariachis, déguisements colorés et défilés.
"Dia de los muertos": Barcelonnette fête les morts comme au Mexique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro