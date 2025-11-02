Dix personnes ont été hospitalisées, dont neuf "pourraient être en danger de mort", après une attaque à l'arme blanche samedi dans un train en direction de Londres dans l'est de l'Angleterre, selon la police qui a arrêté deux personnes.
Royaume-Uni: dix blessés dont neuf graves dans une attaque à l'arme blanche
