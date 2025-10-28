Alors que les discussions sur le budget se déroulent à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste veut imposer la taxe Zucman qui divise le monde politique depuis des semaines. Du coup, ils ont dégainé une nouvelle version allégée, loin de faire l'unanimité.
Taxe Zucman : une version "light" ou la dissolution ?
