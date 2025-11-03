En 2050, Londres devrait connaître les températures de Madrid et Madrid celles de Marrakech. Comment lutter contre les canicules et les "îlots de chaleur urbains" alors que les climatiseurs réchauffent l’air et émettent des gaz à effet de serre ? À Marseille, la mer Méditerranée est utilisée comme un climatiseur naturel grâce à la géothermie de surface.
Villes et géothermie de surface : rafraîchir sans réchauffer le climat
