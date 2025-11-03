Une autre partie de la tour médiévale Torre dei Conti s'effondre pendant les opérations de sauvetage, après un premier effondrement survenu pendant des travaux de rénovation. Deux ouvriers ont été transportés à l'hôpital et un autre n'a pas été blessé. L'effondrement s'est produit après plus d'une heure de recherches, alors que les pompiers venaient de repérer un ouvrier coincé sous les décombres, les obligeant à se retirer. Les opérations de sauvetage se poursuivent. IMAGES
Italie: interruption des opérations après l'effondrement d'une autre partie de la tour
